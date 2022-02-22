В Днепре на автовокзале продавщицу избили монтировкой и ограбили

В Днепре на центральном автовокзале неизвестный с монтировкой ворвался в торговый киоск, напал на продавщицу и забрал из кассы 42 тысячи гривен. После совершенного нападения разбойник скрылся в неизвестном направлении.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» с места событий.

Разбойное нападение на продавщицу произошло примерно в полпервого дня 21 февраля. Неизвестный мужчина ворвался в торговый киоск, расположенный на территории автовокзала, и ударил продавщицу монтировкой по голове. После этого грабитель забрал из кассы 42 000 гривен и скрылся, бросив монтировку.

На место происшествия вызвали полицию. Потерпевшую женщину увезли с травмой головы в 16-ю горбольницу. Продавщица, несмотря на тяжелую травму, сумела запомнить во что был одет нападавший и рассказать полицейским. По ее словам, это был парень 24-25 лет, ростом примерно 175 сантиметров, в темной одежде и куртке оливкового цвета с капюшоном. Сейчас полицейские занимаются розыском преступника. Если кто-то владеет информацией о данном происшествии, просьба позвонить на линию 102.