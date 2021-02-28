В Днепре обстреляли авто бизнесмена – задержаны 14 человек, в том числе сын «авторитета»

В Днепре 28 февраля около 00:50 в ресторане «Тиниця» группа мужчин открыла стрельбу и повредила автомобиль бизнесмена.

Об этом сообщает «Информатор».

Нападавшие подъехали к ресторану на нескольких автомобилях, ворвались внутрь и открыли стрельбу из травматического оружия. После этого они вышли на улицу и обстреляли Mercedes Gelandewagen, принадлежащий Артуру Рысину – президенту агрокорпорации «Степова», и скрылись.

Полиция ввела по городу план «Перехват», в рамках которого быстро разыскала и задержала больше 10 человек, возможно причастных к инциденту. Их доставили в отделение полиции. Детали выясняются. Предприниматель и его жена не пострадали.

«Цензор.НЕТ» сообщает, что возле кафе, где находился бизнесмен с женой и друзьями, возник конфликт из-за срабатывания сигнализации в автомобиле Рысина. Через некоторое время после конфликта в кафе ворвалась группа молодых людей, которые начали стрельбу в сторону бизнесмена. Кроме этого, нападавшие обстреляли его Mercedes-Benz G.

Позже было установлено, что стрелки прибыли на микроавтобусе Volkswagen Transporter. Также на месте происшествия зафиксировали несколько других авто (Toyota, Lexus). Впоследствии полиция задержала 14 человек, причастных к инциденту. При осмотре у них нашли охотничьи и травматические патроны. Среди задержанных оказался и Ермак Петровский, который является сыном известного авторитета «Нарика» (Александра Петровского).

Преступности.НЕТ