В Херсоні депутата підозрюють в заволодінні понад ₴6,5 млн. державних коштів

Нагадаємо, що детективами обласного главку поліції за процесуальним керівництвом прокуратури області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження відносно колишнього голови однієї з селищних рад, а нині – депутата однієї з міських рад Херсонщини.

Із січня цього року слідчим управлінням розслідується кримінальне провадження, де фігурантами є троє чоловіків. Один із них – колишній селищний голова, двоє інших – приватні підприємці. Поліцейські встановили, що у 2018 році посадовець розробив план заволодіння коштами бюджету селищної ради під час проведення капітального ремонту на території селища автодоріг. А саме, підрядниками надавалась замовнику документація, в якій були зазначені неправдиві відомості щодо обсягу виконаних робіт, але селищний голова підписував акти приймання.

Фігурантам вже тричі було повідомлено про підозри в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України. Днями детективи встановили нові факти протиправної діяльності колишнього селищного голови та повідомили йому четверту підозру.

Як розповів заступник начальника обласної поліції Микола Вербицький, в ході досудового розслідування вже проведено близько 40 судових будівельно – технічних експертиз. За висновками експертів на даний час порушення виявлені в ремонті 10 ділянок вулиць селища. Загальна сума привласнених бюджетних коштів становить понад 6 мільйонів 850 тисяч гривень. Досудове розслідування триває. Слідством перевіряються інші факти протиправної діяльності колишнього посадовця.

Довідково: фігуранти підозрюються в скоєнні наступних кримінальних правопорушень

— ч. 3 ст. 191 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинена повторно, за попередньою змовою групою осіб;

— ч. 4 ст. 191 КК України кваліфікуючими ознаками якого є заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах;

— ч. 5 ст. 191 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах;

— ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, а саме внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Відділ комунікації поліції Херсонської області