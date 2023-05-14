В Італії чоловік жорстоко побив та зґвалтував 25-річну українку

Лікарі протягом 60 днів боролися за життя дівчини.

В Італії чоловік побив та зґвалтував 25-річну українку. В неї діагностували крововилив у мозок та переломи кісток над очницями.

Як пише Primocanale, інцидент стався у Генуї на північному заході країни. 31-річного мешканця, який підозрюється у зґвалтуванні українки, затримали правоохоронці.

За попередніми даними, чоловік познайомився з українкою 8 березня у нічному клубі та заманив її до себе додому. Підозрюваний кілька разів ударив її головою об стіну. Потерпіла розповіла, що він приймав наркотики та був надзвичайно агресивний.

“Внаслідок злочинних дій підозрюваного, в українки стався крововилив у мозок, а також були переламані кістки над очницями. Вона була госпіталізована і протягом 60 днів лікарі боролися за її життя”, – йдеться в матеріалі.

Дівчина прийшла до тями та дала свідчення правоохоронцям. Італієць постане перед судом. // УНІАН