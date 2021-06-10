В Киеве неизвестные похитили бизнесмена из Сербии

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В полицию обратился его друг и сообщил, что серб Милован Роганович перестал выходить на связь – мужчину ищут

В Киеве посреди улицы похитили сербского бизнесмена, владельца компании «Дельта Спорт» Милована Рогановича.

Скриншот с видео

Об этом сообщает Telegram канал «Киев Оперативный».

«В полицию обратился гражданин, который сообщил, что его друг иностранец перестал выходить на связь. Начали искать «шо, где и к чему» и оказалось, что 7 июня 2021 на столичном Подоле неизвестные лица похитили бизнесмена, владельца компании «Дельта Спорт», гражданина Сербии Милована Рогановича», – говорится в сообщении.

Правоохранители подтвердили информацию о похищении и уточнили, что проводят проверку.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по части 2 статьи 146 – незаконное лишение свободы или похищение человека из корыстных побуждений, передает Obozrevatel. // «Сегодня»

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