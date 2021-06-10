В Киеве неизвестные похитили бизнесмена из Сербии

В полицию обратился его друг и сообщил, что серб Милован Роганович перестал выходить на связь – мужчину ищут

В Киеве посреди улицы похитили сербского бизнесмена, владельца компании «Дельта Спорт» Милована Рогановича.

Об этом сообщает Telegram канал «Киев Оперативный».

«В полицию обратился гражданин, который сообщил, что его друг иностранец перестал выходить на связь. Начали искать «шо, где и к чему» и оказалось, что 7 июня 2021 на столичном Подоле неизвестные лица похитили бизнесмена, владельца компании «Дельта Спорт», гражданина Сербии Милована Рогановича», – говорится в сообщении.

Правоохранители подтвердили информацию о похищении и уточнили, что проводят проверку.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по части 2 статьи 146 – незаконное лишение свободы или похищение человека из корыстных побуждений, передает Obozrevatel. // «Сегодня»