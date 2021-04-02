В Киеве разоблачили таксиста-наркодилера

Правоохранители сообщили о подозрении 24-летнему уроженцу Запорожской области, который, работая таксистом в Киеве, сбывал наркотики.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает УНН.

«Оболонской окружной прокуратурой города Киева сообщено о подозрении 24-летнему уроженцу Запорожской области по факту незаконного хранения наркотических средств и психотропных веществ с целью их дальнейшего сбыта (ч.ч. 1, 2 ст. 307 УК Украины)», — информируют в прокуратуре.

Так, досудебным расследованием установлено, что парень, который приехал в Киев на заработки из Запорожья, устроился таксистом в службу такси. Используя арендованное авто молодой человек лично сбывал заказчикам наркотики, а именно каннабис и психотропные вещества — МДМА и амфетамин «из рук в руки».

Злоумышленника разоблачили «на горячем» и во время обыска его автомобиля изъяты 29 свертков психотропных веществ и наркотиков.

Сообщается, что сейчас продолжаются мероприятия по установлению других лиц, которые могут быть причастны к этому преступлению.