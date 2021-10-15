Николаевец осужден за изготовление взрывпакетов – один из них сдетонировал в руках и поджег квартиру

Жителю Николаева дали год испытательного срока за изготовление взрывчатых предметов. При этом факт стал известен после того, как один из взрывпакетов сдетонировал в его руках.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из соответствующего приговора.

Евгений П. полностью признал свою вину в инкриминируемом уголовном правонарушении. Мужчина пояснил, что для празднования Нового года, решил сделать самодельные взрывные устройства, для чего приобрел определенные вещества, набрал камней, и путем смешивания изготовил взрывные материалы. Когда он сжимал в руке смесь для склеивания с изолентой, один из взрывпакетов сдетонировал.

В связи с взрывом мужчина получил ранения руки и живота. Кроме того произошло возгорание в квартире. На место вызвали карету скорой медицинской помощи и сотрудников полиции.

В итоге судья Корабельного райсуда Николаева Татьяна Торжинская признала мужчину виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263-1 («Незаконное изготовление, переработка или ремонт огнестрельного оружия или фальсификация, незаконное удаление или изменение ее маркировки, или незаконное изготовление боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств») Уголовного кодекса Украины. За это ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы.

Одновременно его решили освободить от тюрьмы, назначив испытательный срок в один год.