В Криворізькій міськраді ДФС викрили махінації із закупівлею обладнання для тестів на коронавірус

Виконком організував закупівлю обладнання для проведення аналізів на коронавірус методом ПЦР, для потреб Криворізької інфекційної лікарні по ціні, завищеній у 3,5 рази. Розмір збитків місцевому бюджету становить близько 4 млн грн.