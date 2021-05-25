В Криворізькій міськраді ДФС викрили махінації із закупівлею обладнання для тестів на коронавірус

У Кривому Розі співробітники ГСУ ФР ДФС України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, під час розслідування кримінального провадження, викрили протизаконну схему закупівлі медичного обладнання.
Виконком організував закупівлю обладнання для проведення аналізів на коронавірус методом ПЦР, для потреб Криворізької інфекційної лікарні по ціні, завищеній у 3,5 рази. Розмір збитків місцевому бюджету становить близько 4 млн грн.
Наразі триває обшук з метою виявлення та вилучення документів щодо оформлення вказаних закупівель, постачання обладнання, чорнових записів щодо діяльності зазначеної схеми розкрадання бюджетних коштів.