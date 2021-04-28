В Мариуполе подросток ранил ножом сверстницу

Правоохранители устанавливают обстоятельства ножевого ранения 14-летней школьницы в Мариуполе 27 апреля. Об этом сообщает пресс-служба районного управления полиции.

Известно, что накануне вечером на территории Театрального сквера с помощью предмета, похожего на нож, была ранена 14-летняя девушка. Предварительно установлено, что телесные повреждения ей нанес сверстник.

Степень полученной травмы школьницы – легкие телесные повреждения. Ей оказали необходимую медицинскую помощь, жизни девушки ничего не угрожает.

Предмет, которым была ранена несовершеннолетняя, устанавливается. Полиция проводит проверку по данному факту и выясняет полные обстоятельства произошедшего.

В настоящее время семья школьницы отказалась от написания заявления.