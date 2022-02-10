В Мерефе подонок в течение двух лет избивал малолетнего сына сожительницы

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Харьковской области.

По данным следствия, 30-летний мужчина, проживающий в Мерефе с 36-летней женщиной, восьмилетним пасынком и общей годовалой дочкой, с осени 2020 года регулярно совершал домашнее насилие в отношении мальчика.

Фигурант установили систему “штрафов”. Если ребенок не успевал вовремя одеться, поесть, выполнить домашнее задание или получал плохие оценки в школе — отчим бил его руками, ногами или пластиковой дубинкой по ягодицам и бедрам, а после этого заставлял стоять в углу.

Оперативникам удалось выяснить, что в декабре 2021 года мужчина схватил мальчика за шею и пытался душить. В январе этого — отчим избил кулаками спящего пасынка. Когда на крики мальчика прибежала его мать, мужчина сбросил ребенка с постели на пол и продолжил избивать. Во время ссоры женщина сумела защитить сына, после чего вызвала полицию.

По данному факту следователи открыли уголовные производства по статьям 126 (“домашнее насилие”) и 125 (“умышленные легкие телесные повреждения”) УК Украины. Фигуранту вручили подозрения. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Напомним, ранее суд вынес приговор отцу, который из-за ссоры на бытовой почве избил дочь. Ночью 2 ноября 2018 года житель села Боровая зашел в спальню, где находилась родственница. Между ними произошла ссора, в ходе которой мужчина нанес девушке пять ударов кулаком в лицо, а затем схватил за волосы и потащил к себе, из-за чего потерпевшая ударилась головой об стол. // newsroom.kh.ua