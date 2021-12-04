В Нежине мусоровоз сбил насмерть ребенка

В Нежине вблизи остановки общественного транспорта мусоровоз сбил ребенка. От полученных телесных повреждений 6-летняя девочка погибла.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию Черниговской области.

Сегодня вблизи остановки общественного транспорта в Нежине мусоровоз сбил ребенка. От полученных телесных повреждений 6-летняя девочка погибла.

Предварительно известно, что девочка с мамой выбросили мусор в контейнер и шли в сторону остановки. В это время от площадки с контейнерами уезжал мусоровоз, который, вероятно, задел ребенка.

Полицейские задержали 53-летнего водителя мусоровоза. Сейчас с ним продолжаются первоочередные следственные действия.

Полиция расследует обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в рамках производства по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего), наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет с возможным лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.