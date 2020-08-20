В Николаеве ночью подожгли магазин на улице Космонавтов

19 августа около 3:00 ночи в полицию Ингульского района поступило сообщение о пожаре в магазине по улице Космонавтов.

Магазин был закрыт, а о том, что в нем произошло, владельцы узнали, когда сработала сигнализация, сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

С места происшествия сотрудники следственно-оперативной группы изъяли остатки зажигательной смеси, которые сейчас направлены на экспертизу.

В результате пожара были повреждены витрины магазина, холодильники, торговое и другое оборудование.

По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 194 «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.

Устанавливаются все обстоятельства преступления, лица, причастные к его совершению, а также свидетели происшествия.

Полиция обращается к гражданам: полезную для следствия информацию просьба сообщать в Ингульский отдел полиции: г. Николаев, ул. 12-я Продольная 42 А, (0512) 64-95-99, 53-18-53 или 102. // inshe.tv