В общаге на Днепропетровщине мужчина забил до смерти свою сожительницу

В Днепропетровской области, в Кривом Роге, мужчина во время совместного распития спиртных напитков забил до смерти свою сожительницу

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на пресс-службу Криворожского отделения полиции.

Сегодня утром, 3 сентября, на территории Терновского района в одном из общежитий соседи обнаружили труп женщины и сообщили об этом в полицию. Приехавшие на место происшествия правоохранители установили, что накануне умершая со своим сожителем распивала спиртные напитки и между ними возникла ссора, во время которой мужчина нанес женщине смертельные телесные повреждения.

Правоохранители установили личность подозреваемого — им оказался 38-летний житель Кривого Рога. Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщении ему подозрения и избрании меры пресечения.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины (Убийство). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Продолжается досудебное расследование.