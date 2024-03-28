Експоліціянт з Вовчанська «зливав» адреси учасників АТО та погрожував мирним жителям катівнею
Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно колишнього поліцейського за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).
За даними слідства, у квітні 2022 року обвинувачений, обіймаючи на той момент посаду водія чергової частини відділу поліції №1 Чугуївського РУП ГУНП в області, зрадив присязі та добровільно пішов на співпрацю з ворогом.
Зрадник обійняв посаду «полицейского патрульной службы» у незаконно створеному відділі поліції у м. Вовчанськ. Аби виглядати як «русский правоохранитель», він носив військову форму з російським триколором та георгіївською стрічкою.
Зрадник патрулював місто разом з військовими рф, як у складі пішого патруля, так і на автомобілі «УАЗ ПАТРИОТ» з російським номерним знаком. Він погрожував мирним жителям, що у разі порушення ними комендантського часу їх буде доставлено до катівні.
Також обвинувачений ніс добові чергування у підвальних приміщеннях прокуратури, де окупаційною владою рф була створена катівня, у якій утримували проукраїнськи налаштованих мешканців міста.
Крім того, чоловік «зливав» військовим зс рф місця мешкання учасників АТО, а також співробітників поліції, у яких залишилась табельна вогнепальна зброя.
Згодом він навіть встиг отримати нову посаду в окупантів та став вже «полицейским (водителем) отделения №2 отдельного взвода патрульно-постовой службы отделения полиции №3 (дислокация г. Волчанск) Военно-гражданской администрации Харьковской области».
Наразі обвинувачений переховується від українського правосуддя на території рф, його оголошено у розшук.
Зрадника судитимуть заочно у Чугуївському міському суді Харківської області.
Досудове розслідування — другий слідчий відділ ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві (з дислокацією у м. Харків).
Оперативний супровід — другий оперативний відділ ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві (з дислокацією у м. Харків).
Харківська обласна прокуратураTweet