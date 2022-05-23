За розбещення неповнолітніх та розповсюдження порнографії прикарпатець проведе за ґратами чотири з половиною роки  

Калуська окружна прокуратура підтримала обвинувачення у кримінальному провадженні стосовно 23-річного місцевого жителя за розбещення неповнолітніх та малолітніх, а також розповсюдження зображень із дитячою порнографію (ч. 2 ст. 156, ч. 4 ст. 301 КК України).

Вироком суду його визнано винуватим у вчиненні вказаних правопорушень та призначено покарання у виді 4 років 6 місяців позбавлення волі.

В суді прокурор довів вину правопорушника у вчиненні розпусних дії відносно 6 малолітніх дівчат. Він у громадських місцях непристойно торкався до дітей та записував все на камеру мобільного телефону. Фото з ознаками дитячої порнографії він пересилав через інтернет-мережі іншій неповнолітній.

Пресслужба Івано-Франківської обласної прокуратури