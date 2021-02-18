Чиновников Минобороны уличили в покупке для армии непригодных аппаратов ИВЛ

Государственное бюро расследований уличило чиновников Министерства обороны Украины на закупке за бюджетные средства непригодных к использованию аппаратов искусственной вентиляции легких для нужд Вооруженных сил. Чиновники купили непригодную технику на 11 млн гривен.

ГБР получило информацию, что в мае 2020 года командование Медицинских сил ВСУ закупило аппараты ИВЛ, но они не соответствуют медико-техническим требованиям тендерной документации. Теперь эти аппараты нельзя использовать по назначению.

На этой неделе следователи бюро провели обыски по месту работы и проживания фигурантов дела на территории Киева. В ходе обысков обнаружили и изъяли электронные носители информации, мобильные телефоны и другие документы, подтверждающие преступную деятельность.

«В настоящее время проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, продолжается досудебное расследование», — добавили в ГБР. // РБК-Украина