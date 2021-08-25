В Одесі банда наркоторговців залучала до «бізнесу» дітей

В Одесі викрили наркоугруповання, яке спеціалізувалося на поширенні наркотиків через інтернет.

За інформацією Одеської обласної прокуратури, судом взято під варту організатора та 3 членів злочинної групи, які налагодили в Одесі поширення амфетаміну, метадону та канабісу.

Слідчі встановили, що злочинна група, під керівництвом громадянина Азербайджану систематично займалася збутом наркотичних та психотропних речовин на території Одеси, залучаючи до свого «бізнесу» неповнолітніх.

Діяли за налагодженою схемою — замовлення отримували через месенджери в мережі інтернет. Реалізовували «товар» методом так званих «закладок» або з рук в руки.

Гроші за придбані наркотики «клієнти» перераховували на банківські картки або особисто передавали безпосередньо в руки фігурантів.

Правоохоронці провели ряд обшуків за місцями проживання та в автомобілях фігурантів, в ході яких вилучили мобільні телефони, банківські картки, наркотики і психотропи, ваги і ZIP-пакети, які використовувалися для фасування наркотиків.

Також повідомляється, що перевіряється причетність правоохоронців одного з одеських підрозділів поліції до «кришування» злочинної групи.

За цей злочин законом передбачено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. // Ірина АЛЕКСЄЄВА, «ФАКТИ»