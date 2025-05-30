В Одесі засудили військового, який виявився зрадником

Приморський районний суд міста Одеси визнав українського військовослужбовця винним у державній зраді і призначив йому 15 років увʼязнення.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 22 травня.

Маючи доступ до службової інформації військової частини, обвинувачений у жовтні 2024 року переписувався у Telegram із невстановленим співробітником розвідувального органу РФ.

Він надсилав ворогу файли про оперативно-службову діяльність військової частини, про виконання Силами спеціальних операцій ЗСУ завдань на лінії бойового зіткнення, про діяльність руху спротиву на тимчасово окупованій РФ території Автономної Республіки Крим і Херсонської області, передав розташування особового складу Військової академії.

У судовому засіданні чоловік вину визнав. Начебто, щиро розкаявся у і сказав, що усвідомив незаконність своїх дій, зробив для себе належні висновки та просив призначити йому наймʼякіше покарання.