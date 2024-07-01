В Одеському районі неповнолітній батьковою автівкою збив велосипедиста

Автопригода сталася вчора, 30 червня, близько 21-ї години у селі Дачне.

Попередньо поліцейські встановили, що 16-річний хлопець, не маючи водійського посвідчення, без дозволу батька сів за кермо його легкового автомобіля ВАЗ. Під час руху по селу, намагаючись об’їхати 69-річного чоловіка, який рухався на велосипеді по краю проїзної частини у попутному напрямку, підліток не обрав безпечні інтервал та швидкість і скоїв наїзд на нього.

Велосипедиста госпіталізували до міської лікарні, де медики діагностували йому закриту черепно-мозкову травму, травму грудної клітки, перелом ребер та пневмоторакс.

Неповнолітній керманич автівки не постраждав. Його перевірили на стан спʼяніння – він був тверезий.

На місці події працювали слідчо-оперативна група та наряд сектору реагування патрульної поліції територіального підрозділу поліції.

«До Єдиного реєстру досудових розслідувань ми внесли відомості за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України, якою кваліфікується порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження. Транспортні засоби поміщені нами на арештмайданчик та призначено низку експертиз. Слідство триває. Встановлюються повні обставини дорожньо-транспортної пригоди», – прокоментував т.в.о. начальника відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 Олексій Карпов.

Поліцейські закликають батьків слідкувати за неповнолітніми дітьми і не допускати, щоб вони керували транспортними засобами, не маючи на те законних підстав.

Одеське районне управління поліції № 2