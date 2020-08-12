В Одесской области на взятке задержали пограничника
Пограничник Белгород-Днестровского отряда за денежное вознаграждение способствовал незаконному перемещению лиц и товаров через государственную границу.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.
Военнослужащий обещал гражданину Украины за $700 способствовать незаконному пересечению лицом украинской границы, а также перемещению через границу табачных изделий.
Задержали пограничника во время получения первой части взятки в размере $350.
Сейчас продолжаются неотложные следственные действия. // ЖурналистTweet