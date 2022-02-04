В Печерском районе столицы зарезали мужчину

В ночь на 4 февраля, в городке строителей в Печерском районе Киева, недалеко от Лыбедской площади, произошло убийство.

В городке строителей на Железнодорожном шоссе в одном из жилых модульных контейнеров рабочий убил коллегу. Сообщает Информатор с места событий.

Предварительно известно, что все произошло во время ужина после работы. Строители распивали алкоголь. Между коллегами произошел конфликт, в ходе которого один из рабочих ударил своего оппонента ножом. Удар оказался смертельным. Мужчина скончался на месте. Возраст и место жительства мужчины неизвестно.