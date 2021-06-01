В Росії 16-річна школярка п’ять разів вдарила ножем «неслухняного» молодшого брата

У російському місті Петропавловську-Камчатському 16-річна дівчина через сильну неприязнь порізала молодшого брата ножем.

Про це пише «СтарХіт».

За інформацією журналістів, дівчинка та 10-річний брат залишилися вдома самі. Папа пішов на роботу, мати повезла ще одну дочку на пісенний конкурс.

Хлопчик розшумівся, на зауваження сестри не відреагував. Тоді дівчинка пішла на кухню, озброїлася кухонним ножем і завдала братові не менше п’яти ударів у живіт й область шиї.

Потім сестра викликала йому швидку допомогу. Дитина втратила багато крові, але лікарям вдалося стабілізувати його стан.

Підозрювану затримали. Дівчинка заявила, що розкаюється у скоєному, але зізналася, що ненавидить брата і заздалегідь готувалася до розправи, шукала інформацію, куди краще людині наносити ножові удари. Розслідування триває.

Нагадаємо, в Києві 16-річного підлітка підозрюють у тому, що він вирізав цілу родину. // Сергій ГОРЄЛОВ, «ФАКТИ»