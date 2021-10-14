В России отчим с подругой-спортсменкой убили ребенка при оккультном ритуале

Следственный комитет сообщил о расследовании уголовного дела об убийстве 15-летнего мальчика в пригороде Рязани. СК считает, что подростка могли убить его знакомые в ходе оккультного ритуала.

По данным следствия, 9 октября поступило заявление об исчезновении подростка. Уже 13 числа в лесополосе около деревни Земенки было найдено присыпанное землей тело пропавшего с признаками насильственной смерти. Ряд СМИ сообщают, что тело погибшего было исколото ножом.

Следствие считает, что к убийству причастен бывший отчим мальчика 1969 года рождения и его знакомая — жительница Подмосковья 1992 года рождения. Про женщину известно, что она мастер спорта по ачери-биатлону — биатлону, в котором стреляют из лука. Оба подозреваемых задержаны.

СК считает, что подросток был убит этими людьми «в связи с совершением ими действий обрядово-культового характера».

Baza со ссылкой на источники приводит некоторые детали. Сообщается, что при обыске в гараже у отчима погибшего были обнаружены кроссовки со следами крови. Также, по сведениям канала, в дипломате у мужчины нашли руны и изображения валькирий — подозреваемый заявил, что «делал обереги на валькириях для знакомых».

По данным Mash, подозреваемый мужчина, ранее судимый за кражу, уже признал вину в убийстве, как и его подруга. // МК