В США прошли обыски в компании, связанной с Коломойским

Обыски прошли в Кливленде, подробностей пока нет

Федеральное бюро расследований США провело обыски в офисе компании Optima Management Group. Эту компанию связывают с украинским олигархом Игорем Коломойским.

Об этом сообщает местный ресурс cleveland.com.

По словам представителя ФБР Вики Андерсон, обыски прошли в офисах Optima Management Group в One Cleveland Center в Кливленде (штат Огайо). Подробности следственных действий не сообщаются, однако Андерсон добавила, что бюро получило ордера еще и на обыски в Майами.

Издание отмечает, что в отношении Коломойского продолжается масштабное расследование. А в руководство компании Optima входят партнеры Коломойского по Privat Group.

Напомним, в мае 2020 года РБК-Украина писало, что в США расследуют дело против Коломойского, который подозревается в якобы отмывании выведенных из «ПриватБанка» денег.

В частности, следствие изучает финансы олигарха, в том числе цепочку переводов в США через сеть оффшорных компаний. По данным следствия, за эти деньги был куплен роскошный отель на 484 номера в Кливленде и 21-этажная офисная башня.

В июле 2020 года «ПриватБанк» обвинил Коломойского в отмывании денег через россиян.

Банк утверждает, что он и его партнер по группе «Приват» Геннадий Боголюбов отмыли 660 млн долларов через компанию Optima и еще 100 млн долларов через другие американские компании. // РБК-Украина