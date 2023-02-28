В Україні арештували понад 450 автомобілів тютюнової компанії «Тедіс» – ЗМІ

Детективи Бюро економічної безпеки України для відшкодування завданих державі збитків на 270 млн грн ініціювали арешт понад 450 легкових та мікроавтобусів, що використовувалися одним із найбільших дистриб’юторів тютюнової продукції.

Про це повідомляє УНН із посиланням на БЕБ.

Слідством встановлено, що службові особи згаданого товариства у 2020 – 2021 роках документально оформили продаж тютюнових виробів на адресу низки підприємств із ознаками фіктивності.

Загальна вартість реалізованих підакцизних товарів становить 1,17 млрд грн. Насправді жодного продажу тютюнових виробів цим товариствам не здійснювалося. Фактично реалізація відбувалася поза обліком за готівку, в т.ч. через мережу власних магазинів роздрібної торгівлі.

Відповідно, компанія, для приховування таких господарських операцій, не відображала їх в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності підприємства.

Таким чином компанія умисно ухилилася від сплати податку на прибуток та акцизного податку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в розмірі понад 270 млн грн.

Аналізуючи господарську діяльність компанії-дистриб’ютора, згідно з відомостями Єдиного державного реєстру транспортних засобів, у власності товариства перебуває понад 450 автомобілів. Ці транспортні засоби ймовірно були придбані внаслідок умисного ухилення від сплати податків, тобто набуті протиправним шляхом, та використовувалися для транспортування згаданих тютюнових виробів, выдзначили у БЕБ.

І хоч правоохоронці не вказують назву компанії, УНН з власних джерел стало відомо, що йдеться про “Тедіс Україна”.

З метою збереження речових доказів та запобігання протиправним діям з транспортними засобами, а в подальшому забезпечення відшкодування завданих державі збитків, детективи БЕБ направили клопотання про арешт рухомого майна дистриб’ютора, яке суд задовольнив.

Як раніше повідомлялося генеральному директору компанії повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати податків (ч. 3 ст. 212 КК України).