В Одесі судитимуть поплічницю рашистів, яка за гроші «зливала» інформацію про військових на південному напрямку

Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно жительки Одеси за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України).

Слідством встановлено, що обвинувачена за регулярну грошову «винагороду» надсилала співробітнику російських розвідувальних органів через Telegram координати перебування військовослужбовців ЗСУ в Одесі та Миколаєві.

Спецслужбу країни-агресора також цікавила інформація щодо діяльності та вразливих місць військових об’єктів і підрозділів ЗСУ, гуманітарного забезпечення та енергетичної інфраструктури.

За ці «послуги» інформаторка отримувала винагороду у криптовалюті на електронний гаманець. Сума залежала від цінності інформації – від 50 до 500 доларів США.

Під час обшуку правоохоронці вилучили мобільні телефони з доказами злочинної діяльності.

Наразі за клопотанням прокурора обвинувачена перебуває під вартою

Досудове розслідування – Управління СБУ в Одеській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури