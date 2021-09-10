В Ужгород пьяная агрессивная девица напала на патрульную

В Ужгороде пьяная девушка ударила полицейскую по лицу так, что у той слетела серёжка



В Ужгороде патрульные задержали женщину и мужчину, которые вели себя агрессивно. Это случилось 8 сентября, на проспекте Свободы. Около 21 часов полицейские остановили авто Volkswagen за нарушение ПДД. Во время общения с водителем такси из автомобиля вышли двое пассажиров.

Женщина и мужчина были с явными признаками алкогольного опьянения. Разговаривая с полицейскими, они начали нецензурно ругаться и кричать, а на законное требование прекратить — не реагировали, информирует патрульная полиция Закарпатской области.

Впоследствии женщина подошла к патрульной и ударила ее в лицо, сорвав серьгу. Стражи порядка задержали ее, применив к ней наручники. Мужчина пытался помешать действиям полицейских, поэтому его задержали также.

Обоих нарушителей инспекторы доставили в Ужгородский районного управления полиции.

На них составили админматериалы по ст.173 (мелкое хулиганство), ст.178 (Появление в общественных местах в пьяном виде, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность) и ст.185 (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского) КоАП. // ua-reporter.com