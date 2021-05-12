Предпринимателя подозревают в хищении ₴900 тысяч на капремонтах лифтов – он завышал цены через фирму матери

Следователи сообщили о подозрении директору общества с ограниченной ответственностью, который, злоупотребляя своим служебным положением, завладел средствами бюджета города Николаева в особо крупных размерах при ремонтах лифтов.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской областной прокуратуры.

Так, директор предприятия заключил с департаментом ЖКХ Николаевского городского совета ряд договоров на капитальный ремонт лифтов в многоэтажных домах Николаева, отметив в указанных договорах значительно завышенную стоимость работ.

В дальнейшем подозреваемый закупал лифтовое оборудование через подконтрольное ему предприятие, конечным бенефициаром которого была его мать, по ценам соответствующих рыночным, а реализовывал городу по завышенным ценам.

Общая сумма завышения стоимости работ составила более 900 тысяч гривен.

Директору фирмы вменяют совершение преступления по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины. // Преступности.НЕТ