В Ужгороді поліцейські затримали раніше судимого зловмисника, який пограбував чоловіка

Співробітники карного розшуку поліції Закарпаття спільно з оперативниками Ужгородського районного управління поліції затримали грабіжника, який в обласному центрі напав на пенсіонера. Викрадені речі поліцейські вилучили та повернуть потерпілому. Фігурантові загрожує до 6 років позбавлення волі

16 серпня близько 12:30 до поліції зателефонував 76-річний чоловік і повідомив, що на нього напав невідомий. За викликом на вулицю Острівну в обласному центрі негайно виїхали поліцейські, які встановили, що кількома хвилинами раніше на сходовій клітині під’їзду зловмисник вихопив з рук потерпілого гаманець з грошима, банківськими картками та документами. Після цього грабіжник втік у невідомому напрямку.

Пенсіонерові вдалося описати нападника і це допомогло поліцейським оперативно встановити причетного до злочину. В результаті вже за кілька годин оперативники обласного управління поліції спільно з колегами з поліції Ужгорода затримали 34-річного раніше судимого за майнові злочини ужгородця.

У зловмисника вилучили гаманець потерпілого, пенсійне посвідчення та грошові кошти, що належать потерпілому. Окрім цього фігурант встиг зняти грошові кошти з банківської карти пенсіонера. Їх правоохоронці також вилучили та повернуть власнику.

За фактом грабежу, вчиненого повторно, слідчі поліції Ужгорода внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 186 Кримінального кодексу України. Підозрюваного у злочині помістили до ізолятора тимчасового тримання. Зараз вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру та обрання відносно нього запобіжного заходу. Працівники поліції клопотатимуть про тримання під вартою.

Затриманому загрожує до 6 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області