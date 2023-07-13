Вбивство немовляти на Прикарпатті: породіллі оголосили про підозру

Тіло немовляти правоохоронці виявили в криниці. Породілля у скоєному зізналась. Поліцейські призначили ряд експертиз, встановлюють всі обставини події.

На лінію «102» надійшло повідомлення про те, що мешканка Коломиї ймовірно народила дитину по місцю проживання. На місце терміново виїхали слідчо-оперативна група та співробітники ювенальної превенції для перевірки інформації. За місцем проживання 38-річну жінку не виявили. Провівши пошукові заходи, поліцейські оперативно розшукали її в Коломиї та доставили до місцевого пологового будинку. Лікарі підтвердили післяпологовий період.

Опитавши породіллю, правоохоронці встановили, що під час вагітності жінка на обліку в лікарів не стояла, народила самотужки за місцем проживання. Після чого новонародженого хлопчика обгорнула одягом та викинула до криниці, що на її подвір’ї. За допомогою співробітників ДСНС в Івано-Франківській області воду з криниці викачали. Відтак поліцейські виявили тіло немовляти та терміново направили на судмедекспертизу. Результат – асфіксія внаслідок утоплення. З місця події вилучили одяг, в який був обгорнутий новонароджений, та інші речові докази з помешкання жінки. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ст.117 (Умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини) Кримінального кодексу України. Породіллі уже оголосили про підозру.

Раніше 38-річна коломиянка неодноразово притягувалась правоохоронцями до адміністративної відповідальності за ст. 184 та ст. 173-2 КУпАП. Йдеться про невиконання обов’язків щодо виховання дітей. Тож кілька років тому її уже позбавили батьківських прав щодо трьох синів.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини