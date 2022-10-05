вбивство під час сварки: поліцейські івано-франківщини затримали підозрюваного

Зловмисник у ході конфлікту вдарив кухонним ножем співмешканця сестри. Поранений чоловік від отриманих травм помер на місці події. Нападника затримано в процесуальному порядку. За скоєне йому загрожує максимальне покарання – до п’ятнадцяти років ув’язнення.

3 жовтня на лінію «102» надійшло повідомлення від медичних працівників, про те, що приїхавши на виклик, вони констатували смерть мешканця села Дем’янів, що в Бурштинській територіальній громаді.

На місце події негайно виїхали слідчі слідчого управління обласної поліції, слідчо-оперативна група та спеціаліст-криміналіст. Під час огляду на тілі загиблого правоохоронці виявили сліди насильницької смерті. У ході проведення першочергових слідчих дій поліцейські встановили обставини кримінального правопорушення, а невдовзі – особу зловмисника. З’ясовано, що 61-річний уродженець російської федерації проживав у сестри в селі Дем’янів та вчинив конфлікт з співмешканцем жінки. Зловмисник схопив кухонного ножа та наніс 53-річному чоловіку удар в область серця. Від отриманої травми останній помер на місці події.

Відомості щодо цієї події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Зловмисника затримано в порядку ст. 208 Кримінально процесуального кодексу України. Слідчі готують затриманому повідомлення про підозру та клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу. За скоєння тяжкого злочину чоловіку загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Незважаючи на воєнний стан, збільшення кількості завдань та функцій, правоохоронці Прикарпаття продовжують й надалі оперативно реагувати на всі звернення, повідомлення від громадян, розкривати злочини та затримувати правопорушників.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини