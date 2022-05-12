Жителя Прикарпаття судитимуть за вбивство рідного брата

Під процесуальним керівництвом Косівської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 48-річного жителя Верховинського району за фактом убивства рідного брата ( ч. 1 ст. 115 КК України).



За даними слідства, у лютому 2022 року під час розпивання спиртного між братами виник конфлікт, який переріс у бійку. В ході бійки нападник вирішив позбавити життя потерпілого. Він схопив кухонний ніж та завдав ним два удари в шию.



Від отриманого тілесного ушкодження чоловік помер на місці події.

Досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт розглядатиме суд.

Івано-Франківська прокуратура