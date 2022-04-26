Вдарив в обличчя та вихопив сумку: в Одесі затримали іноземця-розбійника, який відібрав у чоловіка майже півмільйона гривень

Подія сталася на вулиці Академіка Корольова, коли потерпілий – житель Одеського району – на прохання товариша забирав з приватного магазина 460 тисяч гривень виторгу.

Не встиг чоловік зробити й кількох кроків до своєї автівки, як до нього підбіг невідомий, вдарив в обличчя, вихопив сумку з грошима та втік.

До «швидкої» та поліції зателефонували очевидці події. Постраждалого доставили до лікарні з переломом скроні. Працівники відділу поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 1 під час оперативно-слідчих дій встановили особу підозрюваного та затримали його у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

«Дії 27-річного уродженця однієї з країн Закавказзя кваліфіковані слідством за частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України. Він знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Викрадене майно повернули власнику. Зловмиснику ж за розбій, спрямований на заволодіння майном у великих розмірах в умовах воєнного стану, загрожує від восьми до п’ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна», — розповідає заступник начальника відділу поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 1 Олег Зощук.

Одеське районне управління поліції № 1