Вдарив по голові та відібрав сумку: у Марганці поліцейські затримали 18-річного нападника

Хлопець здійснив розбійний напад на 66-річну жінку на зупинці громадського транспорту, після чого втік з місця події з викраденим майном.

Злочин стався 1 січня по вул. Єдності в м. Марганець. Близько 7-ї ранку потерпіла очікувала автобус, коли до неї підійшов зловмисник та вдарив кулаком в обличчя – від удару жінка знепритомніла. Нападник забрав у жінки сумку, в якій був мобільний телефон та гроші в сумі 1700 гривень і 500 доларів. Поліцейські у складі слідчо-оперативної групи виїхали на місце злочину та встановили особу правопорушника. Ним виявився студент одного з місцевих навчальних закладів. Хлопця того ж дня затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Викрадене майно вилучили та повернули власниці.

2 січня слідчі за процесуальним керівництвом окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

Наразі, на час досудового слідства, фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Нікопольського РУП