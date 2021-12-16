Виготовляли до 50 кілограмів метадону щомісяця: у Києві судитимуть злочинну організацію наркодилерів

У квітні минулого року поліцейські затримали учасників ОЗГ, які займалися виготовленням метадону і психотропів та збували їх в Україні і за кордоном. Наразі обвинувальний акт відносно 13 членів угруповання направлено до суду.

Викрили протиправну діяльність фігурантів співробітники Департаменту боротьби наркозлочинності Нацполіції спільно зі слідчими київської поліції під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури.

Поліцейські встановили, що організована злочинна група налагодила масштабне виробництво та збут метадону і психотропних речовин. До складу угруповання входило 26 осіб із чітко розподіленими ролями: організатори, «хіміки», які виготовляли наркотики, фасувальники, закладники, оператори, які приймали замовлення, бухгалтери та особи, які обготівковували кошти від продажу метадону.

Наркотики фігуранти виготовляли у трьох лабораторіях. Потужності облаштованих нарколабораторій дозволяли виготовляти від 30 до 50 кілограмів метадону у місяць. При цьому один грам метадону за цінами «чорного ринку» становить 1200 гривень, тож їх прибутки сягали 36-60 мільйонів гривень у місяць.

Збували фігуранти метадон оптовими партіями через Інтернет-магазини, вроздріб через мобільні додатки та шляхом закладок. При цьому був чітко організований продаж через закладки на всій території Києва: за кожним районом були закріплені оператори і закладники, які залишали «товар» на закріплених за ними вулицях. Окрім цього, наркотики експортувалася до країн близького зарубіжжя.

Наразі слідчі київської поліції завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні відносно 13 членів організованої злочинної групи.

Зловмисникам загрожує ув’язнення на строк до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. Їхні дії кваліфікуються за низкою статей Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 307 – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів;

ч. 3 ст. 311 – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів;

ч. 3 ст. 313 – викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та інші незаконні дії з таким обладнанням;

ч. 2 ст. 306 – використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів;

ч. 3 ст. 321 – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів;

ч. 1 ст. 263 – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами;

ч. 1 ст. 255 – створення злочинної організації.

Поліцейські продовжують процесуальні заходи для притягнення до відповідальності інших учасників організованої злочинної групи.

Національна поліція України