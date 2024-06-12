Військового, який передав координати ЗСУ у ворожий телеграм-бот і хотів дезертирувати, увʼязнили на 15 років

Ямпільський районний суд Вінницької області визнав колишнього військовослужбовця Збройних сил України винним у державній зраді і дезертирстві.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 5 червня.

Із квітня 2023-го обвинувачений був призваний на військову службу у ЗСУ і служив оператором взводу протитанкових ракетних комплексів батальйону охорони.

23 лютого 2024 року він поїхав на консультацію до «Інституту вертебрології та реабілітації» і у нього виник злочинний умисел ухилитися від проходження військової служби. Але потім до військової частини не повернувся.

Ввечері 28 лютого, перебуваючи в селі Буша Могилів-Подільського району Вінницької області, чоловік передав у телеграм-бот «Росіч» координати позицій підрозділів та військової техніки в вигляді знімків екрану з додатку «карти Google» із позначками, повідомив місця проживання командира та військовослужбовців ЗСУ та надав рекомендації щодо їх ураження, передав місця розташування фортифікаційних укріплень і час проведення там робіт та ін.

Наступного дня до зловмисника затримали неподалік міста Ямпіль Могилів-Подільського району Вінницької області, де він поза прикордонним пунктом пропуску намагався перетнути кордон у напрямку Молдови.

У судовому засіданні чоловік визнав вину повністю. Підтвердив, що передав відомості у Telegram. Ці дані йому були відомі, оскільки служив у ЗСУ і брав безпосередню участь у боях у місті Торецьку Донецької області. Обвинувачений сказав, що думав, що ця інформація вже застаріла, оскільки він сам був на цих позиціях і війська їх залишили. З якою метою це зробив – не знає, грошей він не отримував, тепер нібито вважає свій вчинок дурістю. Військову частину він залишив наприкінці лютого, оскільки проходив реабілітацію і йому військово-лікарська комісія дала два місяці на відновлення здоровʼя. Оскільки коліно його ще боліло, але йому відмовили в продовженні лікування, то він вирішив не повертатися до місця служби та покинути територію України. Його дружина перебувала в Австрії і вирішив також туди виїхати. Для цього за місяць до затримання він познайомився на чат-боті з чоловіком, з яким і мав намір перетнути державний кордон. Однак, не встиг цього зробити, оскільки його затримали затриманий. Обвинувачений підтвердив, що батько його проживає в Криму і вони підтримують звʼязок, однак запевнив, що батько на нього не впливав щодо перадачі координатів ЗСУ. Чоловік заявив, що до скоєного ставиться негативно та усвідомлює протиправність свої дій.

За сукупністю злочинів суд призначив йому 15 років тюремного покарання із конфіскацією майна.