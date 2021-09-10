Викрито масштабну контрабандну схему ввезення в Україну російського пального (відео, схема)

Державне бюро розслідувань у межах боротьби із контрабандою та злочинами у митній сфері викрило масштабну контрабандну схему ввезення російського пального через порти Одеської області.

За оперативними даними, організатори використовували вантажні кораблі під українським прапором, які здійснювали комерційні рейси в іноземні порти. Екіпажі відключали системи автоматичної ідентифікації суден на маршруті до Румунії, Туреччини та Болгарії. З відключеними «маячками» кораблі прямували у визначену акваторію, де приймали нафтопродукти з російських танкерів. Завантажені пальним кораблі поверталися на затверджений маршрут та знову з’являлись на радарах.

Після прибуття до румунських, турецьких та болгарських портів судна поверталися в Україну. Для розмитнення пального організатори підробляли документацію, в якій вказували іншу країну походження продукції, оскільки при офіційній закупівлі пального у резидентів РФ до імпортера застосовуються додаткові заходи контролю органами митниці та ДПС. А також для мінімізації податків занижували обсяги ввезеного пального.

Оборудка з контрабандним пальним проводилась через Одеську митницю. Тільки з початку року цими суднами в Україну легально ввезено 27 тис. тонн нафтопродуктів. За інформацією слідства – це третина від реально імпортованого пального.

Слідчі Територіального управління ДБР Миколаєва попередньо встановили, що масштабна схема «безперешкодного» ввезення російського пального деякими українськими фірмами відбувається за сприяння посадовців Одеської та Енергетичної митниць і Південного регіонального управління Держприкордонслужби України.

На цей час виявлено порушення в діяльності митних складів на терміналах, де зберігались ввезені нафтопродукти. Інформаційні листи про виявлені порушення направлено до органів державного нагляду, призначено службові перевірки.

Крім того, з метою перевірки фактів придбання пального компаніями-імпортерами направлені запити про надання договірних та товарно-транспортних документів на придбання нафтопродуктів.

Наразі слідчо-оперативна група ДБР проводить моніторинг обсягів вивезення з території терміналів нафтопродуктів вантажним транспортом та встановлює подальший ланцюг реалізації російського пального.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Одеська обласна прокуратура, оперативний супровід – ДБР.

Державне бюро розслідувань