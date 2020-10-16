Викрито зловмисника, який привласнив майже ₴140 тисяч, зібраних на лікування дитини

Фігурант під приводом фінансової допомоги, здійснив перевипуск сім-картки потерпілої та отримав доступ до її інтернет-банкінгу. З рахунку жінки він переказав усі гроші, зібрані на лікування доньки. Через нестачу грошей на лікування дитина померла. Злодію загрожує до восьми років за ґратами.

Відділ протидії кіберзлочинам Кіровоградщини спільно зі слідчими Головного управляння поліції області, під процесуальним керівництвом прокуратури, викрили місцевого жителя у шахрайстві.

Встановлено, що 32-річний чоловік заволодів грошима з банківської картки громадянки, яка збирала гроші на лікування доньки.

Зловмисник зателефонував потерпілій, представився помічником високопосадовця, керівника благодійної організації та запропонував допомогу. Фігурант попросив жінку надати номери телефонів її родичів, аби він міг переконатися, що родина дійсно потребує допомоги.

Дізнавшись номери, правопорушник здійснив блокування мобільного номеру потерпілої, з подальшим перевипуском сім-картки. Таким чином він отримав доступ і до її інтернет-банкінгу, а далі – перевів на свою картку гроші, зібрані на лікування.

В минулому фігурант вже мав проблеми із законом за вчинення аналогічного злочину.

За попередніми підрахунками, збитки сягають майже 140 тисяч гривень.

В оселі зловмисника та в його автомобілі правоохоронці провели обшуки та вилучили речові докази.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.

Вирішується питання щодо оголошення підозри обрання запобіжного заходу фігуранту. Слідчі дії тривають.

Департамент кіберполіції Національної поліції України