Винуватцю смертельної ДТП поблизу Дубна присудили три роки за ґратами

Водій перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння: відповідно до висновку судово-токсикологічної експертизи вміст етилового спирту в крові становив 1,99%. Вказана концентрація алкоголю в крові відповідає середньому ступеню алкогольного сп’яніння.

Нагадаємо, 11 січня цьогоріч близько 04:40 на автодорозі «Київ-Чоп» кермувальник автомобіля «Dodge», 37-річний рівнянин, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення із трьома автомобілями: «Chevrolet Niva» під керуванням 49-річного жителя міста Харків, «Renault Duster», за кермом якого перебував 45-річний житель столиці та автомобілем «Renault Trafic», водієм якого є 41-річний житель селища Млинів.

Унаслідок ДТП травмувалося троє осіб: водій та пасажир автомобіля «Dodge» та керманич «Renault Duster».

Втім, життя киянина врятувати не вдалося: від отриманих травм він помер у реанімаційному відділенні Дубенської міської лікарні.

37-річному жителю Рівного слідчі слідчого управління повідомили підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).

Слідчі зібрали достатньо доказів у справі та скерували кримінальне провадження до суду.

Обставина, що обтяжує покарання — вчинення злочину у стані алкогольного сп’яніння. Крім того, відомо, що 37-річний водій раніше неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху, зокрема за перебування за кермом в стані алкогольного сп’яніння.

Обставиною, що пом’якшує покарання є щире каяття та сприяння слідству.

Днями суд виніс вирок 37-річному рівнянину та призначив покарання у виді позбавлення волі строком на три роки із позбавленням права керування транспортними засобами на два роки.

Вирок іще не набрав законної сили, тож обвинувачений може оскаржити його в апеляційному порядку.

Відділ комунікації поліції Рівненської області