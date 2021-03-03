Виявлено чисельні порушення стану законності та дотримання прав затриманих, ув’язнених та осіб, підданих адмінарешту, у місцях несвободи

Органами Київської обласної прокуратури проведені перевірки додержання конституційних прав затриманих, ув’язнених та осіб, підданих адміністративному арешту, у спеціальних установах та інших відведених для цього приміщеннях Національної поліції області, а також при здійсненні конвоювання, охорони затриманих і взятих під варту осіб.

За результатами виявлено численні порушення. Серед основних — в ізоляторах тимчасового тримання не дотримуються вимоги законодавства щодо матеріально-побутового та медико-санітарного забезпечення ув’язнених, а також режимні вимоги.

Виявлено факти невжиття достатніх дієвих заходів щодо забезпечення функціонування кімнат для затриманих в територіальних підрозділах поліції та тримання затриманих осіб у непередбачених для цього місцях.

В діяльності конвойних підрозділів встановлено низку випадків доставляння ув’язнених до слідчого ізолятора із забороненими предметами, у тому числі наркотичними засобами.

Крім того, набули поширення факти порушень при здійсненні співробітниками поліції адміністративного затримання осіб та складанні відповідних матеріалів, а також щодо несвоєчасного інформування центрів безоплатної правової допомоги про затримання громадян.

Нерідко поліцейськими ігноруються вимоги законодавства щодо забезпечення своєчасного виконання рішень судів про застосування адміністративного арешту.

За результатами розгляду у поточному році п’ятнадцяти вказівок органів обласної прокуратури про усунення порушень в діяльності підрозділів поліції області з перелічених питань, до дисциплінарної відповідальності притягнуто 19 правоохоронців. Ще понад 30 вказівок перебувають на розгляді.

Також, розпочато кримінальне провадження за фактом умисного невиконання співробітниками поліції постанов суду про притягнення до адміністративної відповідальності у виді адміністративного арешту, за ч. 2 ст. 382 КК України (умисне невиконання службовою особою постанови суду, що набрала законної сили).

Робота щодо забезпечення стану законності на вказаному напрямі триває.

Пресслужба Київської обласної прокуратури