Вкотре судитимуть рецидивіста, який у столиці обікрав неповнолітню

Неодноразово судимий киянин у торгівельному центрі поцупив у 14-річної дівчини мобільний телефон. Нині слідчі скерували обвинувальний акт відносно фігуранта до суду.

Нагадаємо, подія трапилася у Деснянському районі столиці. До територіального управління поліції надійшло повідомлення від батька 14-річної дівчини про те, що у торгівельному центрі в неї вкрали мобільний телефон. Поліцейські встановили, що дівчина поклала телефон у карман куртки, звідки він потім зник.

Оперативні співробітники територіального управління поліції встановили, що до злочину причетний — місцевий мешканець, 1995 року народження, 12 разів судимий за вчинення майнових злочинів на території столиці.

Тоді слідчі за процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури міста Києва повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена повторно, в умовах воєнного стану. А нині обвинувальний акт скеровано до суду. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва