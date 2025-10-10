Вкрав гроші та оформив онлайн-кредити на матір знайомого – засуджено мешканця Нетішина

За публічного обвинувачення Хмельницької обласної прокуратури 37-річного жителя м. Нетішин визнано винним у крадіжці, шахрайстві, викраденні документів та несанкціонованому втручанні в роботу автоматизованих систем (ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 357, ч. 1 ст. 361 КК України).

Чоловік уже був засуджений за шахрайство та перебував на іспитовому терміні, проте на шлях виправлення не став.

Восени 2023 року засуджений, користуючись довірою знайомого, під приводом тимчасового користування заволодів мобільним телефоном та банківською карткою, які належали його матері.

Разом із телефоном і карткою він отримав доступ і до банківських рахунків потерпілої та здійснив незаконні фінансові операції.

З рахунків потерпілої він зняв грошові кошти, а також оформив кілька онлайн-кредитів.

Сума завданих збитків – понад 10 тисяч гривень.

Суд апеляційної інстанції відхилив усі доводи сторони захисту щодо недоведеності його вини та визнав вирок суду першої інстанції законним та обґрунтованим.

Таким чином, вирок набрав законної сили – зловмисник відбуватиме покарання у виді 5 років 6 місяців позбавлення волі.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури