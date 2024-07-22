Власниця «еротичних салонів» пропонувала посадовцю поліції $2000 щомісяця за безперешкодне функціонування «закладів» у Львові
За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури повідомлено про підозру 34-річній мешканці Львівщини. Їй інкримінують пропозицію неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище (ч. 3 ст. 369 КК України).
За даними слідства, власниця двох салонів еротичного масажу у Львові пропонувала неправомірну вигоду виконуючому обов’язки начальника одного з управлінь Головного управління Національної поліції у Львівській області.
За 2 000 доларів США щомісячно жінка хотіла забезпечити сприяння своїм салонам у безперешкодному функціонуванні. Зокрема, непритягнення винних осіб до відповідальності, попередження про оперативні заходи правоохоронців про викриття цієї протиправної діяльності. А також надання консультацій з приводу уникнення кримінальної відповідальності за діяльність «масажних салонів».
Слідчі дії тривають. Встановлюються всі причетні особи.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Головного управління Національної поліції області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратуриTweet