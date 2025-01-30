Внаслідок автозіткнення у Львові загинув водій легковика (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталася 29 січня, близько 19.10, на вулиці Ковча у Львові.

Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення автомобілів Honda Civic, яким керував 26-річний львів’янин, та Renault Megane під керуванням 29-річного жителя Львова.

Від отриманих внаслідок ДТП травм водій Honda Civic загинув на місці події. Водій іншого транспортного засобу отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

Відділ комунікації поліції Львівської області