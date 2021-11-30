Шахрайська схема з організації концертів українського гурту на ₴360 тис. – судитимуть двох мешканців Луганщини

Луганська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно двох осіб за фактом шахрайства у великих розмірах, вчиненого за попередньою змовою (ч. 3 ст. 190 КК України).

У ході слідства встановлено, що мешканець Сєвєродонецька та мешканка Рубіжного реалізували шахрайську схему заволодіння коштами під виглядом організації концертів популярного українського поп-гурту.

Потерпілого вводили в оману, імітуючи укладення договорів з концертною дирекцією гурту, оренду приміщень, виплату гонорарів та покриття поточних витрат, пов’язаних з організацією концертів у трьох курортних містах України. У такий спосіб шахраї виманили 360 000 гривень. Більшу частину грошових коштів було перераховано на банківську карту.

Обвинувачені, володіючи комунікативними здібностями, переконали особу в добросовісності своїх намірів, при цьому не мали на меті виконувати обіцяне.

Зазначимо, що співучасниця злочину раніше вже притягувалася до відповідальності за шахрайство, ще п’ять обвинувальних актів за аналогічними фактами наразі розглядаються судом.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими Головного управління Національної поліції в Луганській області.

За протиправні дії обвинуваченим загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури