Вночі у будинок черкаського депутата кинули «коктейль Молотова»

Невідомі у будинок депутата Черкаської міської ради та директора КП «ЧЕЛУАШ» Олексія Мельника кинули «коктейль Молотова» і через це сталося загорання частини будівлі та меблів.

Про це Zmi.ck.ua стало відомо із власних джерел.

Наявність інциденту також підтвердив сам Олексій Мельник у коментарі виданню.

За його словами, у цей час в будинку перебувала його сім’я. На щастя, ніхто не постраждав.

«Серед причин можна сказати «професійна діяльність», але останнім часом в мене все було добре як на роботі, так і в депутатській діяльності. Тому в цьому випадку важко сказати, які можуть бути мотиви у нападників», — відзначив Олексій Мельник.