Во Львове из кабинета судьи украли его «кровные» 120 тысяч долларов

В Западном апелляционном суде города Львов вор проник в служебное помещение суда, и украл личное имущество у судьи.

Об этом информирует пресс-служба Западного апелляционного суда Львова, передает УНН.

“В ночь на 18 января 2022 года неизвестным лицом совершено проникновение в служебное помещение Западного АГС и кража личного имущества, которое отражено в декларации об имущественном состоянии и доходах. По факту проникновения полицией открыто уголовное производство, ведется следствие”, — говорится в сообщении.

Как сообщили журналисту УНН в полиции Львовской области, речь идет о большой сумме — 120 тысяч долларов.

«Похищено 120 тысяч долларов наличных из кабинета судьи. Сейчас открыто производство, устанавливаются обстоятельства», — сообщило в полиции.