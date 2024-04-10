Волинянку, яка побила поліцейських, ув’язнили на два роки

56-річну жительку селища Ратне на Волині визнали винною у побитті двох поліцейських під час виконання ними своїх службових обов’язків.

Відповідний вирок ухвалили в Ратнівському районному суді.

Подія трапилася 27 жовтня 2023 року. Усе сталося, коли правоохоронці проводили санкціонований обшук у квартирі обвинуваченої. Її сина підозрювали у вчиненні наркозлочинів, розповіла речниця обласної прокуратури Наталія Мурахевич.

Як йдеться у вироку суду, щоб перешкодити слідчим діям, жінка схопила за волосся слідчу й вдарила її по обличчю. Після цього схопила рукою за одяг заступника начальника слідчого відділення поліції селища Ратне, вдарила його по обличчю та схопила за вухо.

У суді свою вину у побитті жінка заперечувала і відкидала усі обвинувачення в нанесенні тілесних ушкоджень правоохоронцям.

Волинянку визнали винною у злочинні за ч. 2 статті 345 Кримінального Кодексу України та призначили покарання, у виді двох років позбавлення волі. До кінця квітня 2024-го обвинувачена має можливість оскаржити це рішення. // Суспільне