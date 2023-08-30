Волинянин, підозрюваний у смертельному побитті знайомого, перебуватиме під вартою

За процесуального керівництва прокурорів Камінь-Каширської окружної прокуратури 51-річному жителю села Лісове Камінь-Каширського району повідомлено про підозру в заподіянні 57-річному односельцю тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили його смерть (ч. 2 ст. 121 КК України).

Слідство встановило, що увечері 25 серпня 2023 року нетверезий чоловік під час конфлікту у будинку потерпілого побив господаря, завдавши травм, від яких він помер.

Надалі підозрюваний у вчиненні цього злочину перебуватиме під вартою.

Довідково: санкцією ч.2 ст. 121 КК України за заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що спричинило смерть потерпілого, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Пресслужба обласної прокуратури