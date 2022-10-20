Волинянин втрапив за ґрати за ухилення від сплати аліментів

За наполегливої позиції прокурорів Луцької окружної прокуратури суд призначив 39-річному жителю обласного центру Волині, який не вперше злісно ухилявся від сплати аліментів на утримання двох дітей, покарання у виді п’яти місяців арешту.

Горе-батько вже двічі притягувався до кримінальної відповідальності за таке правопорушення – і ось знову заборгував на утримання дітей 36 тисяч гривень.

Суд визнав чоловіка винним у злісному ухиленні від сплати аліментів (ч.2 ст. 164 КК України) – і тепер він п’ять місяців перебуватиме під арештом.

Окрім того, з нього стягнуть 50 тисяч моральної шкоди на користь матері дітей.

Зауважимо, що це не звільняє його від обов’язку сплатити також кошти на їх утримання.

Пресслужба обласної прокуратури